Clandestino albanese già espulso trovato nel Chietino con un visto turistico, arrestato nuovamente

Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio a largo raggio predisposto per prevenire reati contro il patrimonio quali furti in abitazione e truffe agli anziani, in Orsogna i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza un giovane di nazionalità albanese per immigrazione clandestina. L’uomo è stato fermato ad un posto di controllo lungo la provinciale Maruccina alla guida di un’auto insieme ad altri stranieri. Dagli accertamenti alla banca dati delle Forze di Polizia è emerso che a maggio del 2019 era stato espulso dal prefetto di Chieti e quindi accompagnato dalla questura di Chieti alla frontiera con il divieto di rientrare in Italia per 5 anni. Il giovane era rientrato in Italia con un visto per turismo in Europa rilasciato dalla Grecia. Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto dinanzi al giudice del Tribunale di Chieti, che lo ha convalidato e rinviato il processo a gennaio 2022 senza applicare al giovane misure cautelari perché incensurato. Il giudice ha concesso il nulla osta all’espulsione ed ora l’Ufficio Immigrazione della Questura dovrà intraprendere i provvedimenti amministrativi del caso.

