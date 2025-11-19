“Com’eri vestita?”, la mostra che smonta i pregiudizi sulle vittime di stupro e violenza

Le Donne Dem del Molise, con il patrocinio del Comune di Campobasso e della Consulta Femminile comunale, promuovono la mostra “Com’eri vestita?”, che sarà inaugurata domani, giovedì 20 novembre alle ore 16.30, presso Palazzo San Giorgio.

Il titolo stesso, “Com’eri vestita?”, richiama un pregiudizio diffuso e doloroso: è la domanda che, troppo spesso, viene rivolta alle vittime di stupro, insinuando un presunto legame tra l’abbigliamento e la violenza subita. Una domanda che, in contesti come caserme, tribunali e media, finisce per attribuire alle donne aggredite una responsabilità o addirittura una colpa.

È ciò che viene definito vittimizzazione secondaria. La mostra nasce con l’obiettivo di decostruire questo pregiudizio e sensibilizzare il pubblico su una narrazione più giusta e consapevole della violenza di genere.

L’esposizione ha debuttato negli Stati Uniti, presso la University of Arkansas, il 31 marzo 2014, ed è arrivata in Italia grazie all’associazione Libere Sinergie.

In questa installazione speciale saranno esposte riproduzioni degli abiti indossati da alcune donne statunitensi vittime di violenza, accompagnate dalle loro testimonianze.

L’allestimento si apre con l’omonimo poema di Mary Simmerling, che ha ispirato la mostra e ne rappresenta il cuore emotivo e concettuale.

“Com’eri vestita?” ha ricevuto il patrocinio del Dipartimento per le Pari Opportunità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Camera dei Deputati.