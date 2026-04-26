Ponte Sente, Marone: «La Protezione Civile nazionale perfettamente in linea con le dichiarazioni del Ministro Salvini»

«Da informazioni assunte dalla Direzione Territoriale Abruzzo-Molise ANAS, mercoledì prossimo, contrariamente a quanto si legge nel citato articolo, per la problematica del Ponte Sente, non ci sarà alcuna video call con Anas e con la Protezione Civile Nazionale».

Al centro l’assessore Magnacca con il capo della Protezione civile regionale d’Abruzzo, Maurizio Scelli

Lo comunica l’assessore regionale alle Infrastrutture, Viabilità e Lavori pubblici del Molise, l’avvocato Michele Marone. Nei giorni scorsi abbiamo dato conto ai lettori della nota inviata alla nostra redazione dall’assessore regionale abruzzese, Tiziana Magnacca, con la quale veniva appunto annunciata una videocall con la partecipazione della Protezione civile nazionale.



L’assessore Marone con il ministro Salvini

«A riprova di ciò, né Anas né la Protezione Civile Nazionale e, tanto meno, alcuna struttura competente della Regione Molise (Protezione civile regionale e assessorato regionale alle infrastrutture) risultano essere stati convocati per tale fantomatica riunione riferita nell’articolo in questione. – continua l’assessore regionale Marone – In realtà la verità delle cose risiede unicamente nelle dichiarazioni del Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, rese in sede di question time lo scorso 23 aprile e cioè che dovranno essere eseguiti altri lavori di manutenzione della durata di circa due mesi, dichiarazioni che riportano fedelmente l’oggetto degli studi tecnici sul punto che sta portando avanti Anas. Per cui ogni altra narrazione sulla questione “Sente” risulta fuorviante, sterile, strumentale e fine a se stessa».



«Pertanto – chiude l’assessore Marone – invece di continuare a parlare invano della questione e confondere la realtà delle cose, auspico che, senza strumentalizzazioni politiche, si lavori tutti insieme al fine di far concludere agli organi competenti ogni azione tecnico amministrativa, finalizzata alla riapertura in sicurezza del viadotto Sente il prima possibile».



