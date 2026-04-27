Ponte Sente, Magnacca bacchetta Marone: «Semmai se lo fosse dimenticato, gli ricordo che è molisana la competenza del viadotto»

«Siamo ben lieti di apprendere e ringraziamo il ministro Matteo Salvini per aver rimesso in agenda il ponte Sente mostrando attenzione per una struttura la cui chiusura ha isolato due territori. All’assessore della Regione Molise alle Infrastrutture, Michele…

«Siamo ben lieti di apprendere e ringraziamo il ministro Matteo Salvini per aver rimesso in agenda il ponte Sente mostrando attenzione per una struttura la cui chiusura ha isolato due territori. All’assessore della Regione Molise alle Infrastrutture, Michele Marone, vogliamo ricordare, semmai se lo fosse dimenticato, che è molisana la competenza del viadotto. L’annunciata videocall per rifare il punto della situazione al fine di un nuovo sopralluogo era stata sollecitata dal direttore della Protezione civile regionale Maurizio Scelli dopo la visita effettuata nel territorio del Vastese, in particolare a Castiglione Messer Marino avendo constatato di persona lo stato di disagio delle popolazioni residenti» afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca in replica alle dichiarazioni dell’assessore Marone che, nella serata di ieri, aveva smentito categoricamente la notizia della presunta videocall finalizzata a trovare una soluzione per riaprire al traffico il viadotto sul Sente.

«Non ci può che far piacere constatare che da oggi in poi – aggiunge l’assessore Magnacca – potremo contare sul contributo di Marone e su un attivismo che forse è mancato da parte della politica tutta. L’assessore molisano rimetterà al centro il ponte Sente, come dalle dichiarazioni dello stesso ministro Salvini».

«Ci auguriamo che da questo momento in poi, come siamo certi che farà, Marone proceda in prima persona a mettere in campo azioni tese a una nuova verifica sulle condizioni del ponte Sente a beneficio dei cittadini dell’alto Molise e dell’alto Abruzzo. Ribadiamo che l’Assessorato alle Attività produttive della Regione Abruzzo sarà a disposizione per un’area che non può restare dimenticata» conclude l’assessore Magnacca.