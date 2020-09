Comunali, comizi finali nella stessa piazza per Iannelli, Saia e Scarano

Comizi finali nella stessa piazza per gli aspiranti a sindaco di Agnone. Prima del silenzio elettorale (scatterà alla mezzanotte di oggi), l’appuntamento è in piazza Unità d’Italia (Monumento dei Caduti) dove il primo a parlare (ore 21,00) sarà Agostino Iannelli della lista Esserci. A seguire Daniele Saia (ore 22,00) di Nuovo Sogno Agnonese e a chiudere (ore 23,00) Vincenzo Scarano di Agnone Identità e Futuro. Il sorteggio sull’ordine dei comizi si è avuto questa mattina (ore 11,00) in Comune alla presenza dei rispettivi aspiranti a sindaco.

