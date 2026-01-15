Comuni Plastic Free: in Molise sono solo quattro le comunità virtuose, Capracotta presente

Anche il Molise entra a pieno titolo nella rete nazionale dei Comuni Plastic Free, con quattro Amministrazioni che hanno ottenuto il riconoscimento per l’impegno dimostrato nella tutela dell’ambiente, nella riduzione della plastica monouso e nella promozione di buone pratiche condivise con la cittadinanza.

Il progetto Comuni Plastic Free, giunto alla sua quinta edizione, ha premiato a livello nazionale 141 Comuni, selezionati in base a venti criteri di valutazione, tra cui regolamenti locali, ordinanze, campagne di sensibilizzazione, iniziative di pulizia ambientale e collaborazione con i referenti territoriali dell’associazione Plastic Free Onlus.

L’annuncio è stato dato a Montecitorio, durante la conferenza stampa ufficiale, alla presenza dell’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano e dei referenti regionali dell’associazione.

“Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141, in costante aumento – ha dichiarato De Gaetano –. Un risultato che premia l’impegno concreto delle Amministrazioni locali, che scelgono di intraprendere percorsi virtuosi per la tutela dell’ambiente, affiancate dal lavoro instancabile dei nostri 1.200 referenti territoriali e di migliaia di volontari. Sensibilizzando i cittadini, intervenendo nelle scuole e dialogando con le istituzioni, riusciamo ogni giorno a seminare cultura ambientale e costruire un futuro più pulito per le prossime generazioni”.

Grande soddisfazione anche dal referente regionale per il Molise, Giuseppe Fabbiano, che ha commentato così il risultato: “Sono felice di poter dire che anche il Molise ha i suoi Comuni riconosciuti per il livello di virtuosità: ben quattro, ovvero Termoli, Campobasso, Petacciato e Capracotta. Il prossimo 14 marzo saranno chiamati a ritirare l’ambita tartaruga di ottone a Roma, al Teatro Olimpico, all’interno di un contesto associativo sempre più riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Voglio ringraziare sinceramente sia questi Comuni, sia tutti quelli che non ce l’hanno fatta ma che ugualmente si sono messi in gioco: questo – conclude – potrà rappresentare un punto di partenza per crescere insieme e, magari, ottenere il riconoscimento nel 2027”.

I 4 Comuni Plastic Free 2026 del Molise sono: Campobasso (CB); Petacciato, Termoli (CB); Capracotta (IS).

Il riconoscimento sarà conferito ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico, nel corso dell’evento nazionale di premiazione che celebrerà l’impegno concreto delle Amministrazioni locali nella tutela dell’ambiente e nella promozione di stili di vita sostenibili.