Passaggio in frana sulla ex statale Istonia “mulattiera”, sopralluogo dei tecnici della Provincia

Sopralluogo dei tecnici della Provincia, nei giorni scorsi, sulle frane che si sono verificate in Alto Molise e che hanno causato chiusura di alcune strade, una su tutte la ex statale Istonia nel tratto compreso tra il bivio…

Sopralluogo dei tecnici della Provincia, nei giorni scorsi, sulle frane che si sono verificate in Alto Molise e che hanno causato chiusura di alcune strade, una su tutte la ex statale Istonia nel tratto compreso tra il bivio di Secolare in direzione Castiglione Messer Marino.

«Sono stati fatti dei rilievi per valutare lo stato delle frane e per comprendere se siano ancora in movimento. – spiegano dalla Provincia di Isernia, competente sulla viabilità di zona – La volontà è quella di creare delle piste per riaprire le strade, ma l’ufficialità arriverà solo al termine dello studio sui rilievi».