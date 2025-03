Coppa Italia e Campionati italiani di sci di fondo: buoni piazzamenti per i giovani atleti di Capracotta

Dopo centodieci anni di storia, iniziata quel lontano 19 febbraio del 1914, i ragazzi dello Sci Club Capracotta continuano a scrivere belle pagine di sport, portando in giro per l’Italia il nome di Capracotta e del Molise.

«Dobbiamo essere fieri di loro, ragazzi meravigliosi che von grandi sacrifici continuano a far vivere nelle giornate di sport alla nostra comunità. – spiega Pierino Di Tella, assessore allo Sport del Comune di Capracotta – Ragazzi pieni di valori, trasmessi loro da una storia centenaria, dalle loro famiglie, ma soprattutto dal loro allenatore, nonché Presidente dello Sci Club Oreste D’Andrea».

Ottimi i risultati ottenuti nelle ultime gare della stagione 2024-25 a Dobbiaco. Si è conclusa con grandi soddisfazioni per lo Sci Club Capracotta la stagione 2024-25, che ha visto i suoi atleti ottenere risultati brillanti nelle ultime gare a Dobbiaco, in Alto Adige, valide per la Coppa Italia e i Campionati Italiani di sci di fondo.

Nella giornata del 28 marzo, gli atleti del club altomolisano si sono distinti nelle gare sprint a tecnica libera. Claudia Di Tanna ha centrato un prestigioso 18° posto nella gara valida per la Coppa Italia Giovani e i Campionati Italiani Assoluti Giovani, confermandosi tra le migliori. La sua compagna di squadra, Ilaria Paglione, ha ottenuto un ottimo 35° posto, dimostrando il suo valore e la sua determinazione. Nella categoria Under 16, è arrivato un altro bel risultato con Silvia Di Tanna che ha conquistato il 16° posto nella gara a tecnica libera della Coppa Italia Rode.

Nel settore maschile, nella gara maschile a tecnica libera valida per la Coppa Italia Rode Under 16, Ludovico Carlini ha ottenuto il 42° posto, mentre Stefano D’Andrea si è piazzato 46°.

La giornata di sabato 29 marzo ha visto le atlete dello Sci Club Capracotta brillare nella staffetta femminile dei Campionati Italiani Assoluti Giovani nella quale Claudia Di Tanna, Silvia Di Tanna e Ilaria Paglione hanno conquistato un brillante 18° posto. Questo risultato è ancor più significativo poiché segna il ritorno in pista, dopo tanti anni, di una staffetta tutta capracottese.

Nell’ultima giornata di gare, oggi 30 marzo, Claudia Di Tanna ha ottenuto un meraviglioso 8° posto nella gara Under 18 della Coppa Italia, un risultato che la colloca tra le migliori atlete della sua categoria. Nella stessa gara, Ilaria Paglione ha centrato un ottimo 28° posto. Nell’Under 16, Silvia Di Tanna ha conquistato il 15° posto.

In campo maschile Under 16, anche Ludovico Carlini e Stefano D’Andrea hanno ottenuto buoni risultati, coronando così una tre giorni di successi per lo Sci Club Capracotta che confermano il grande lavoro svolto e l’alto livello raggiunto dall’intera squadra.