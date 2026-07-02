Furti in abitazione: verifiche e controlli dei Carabinieri della compagnia di Agnone su tutto il territorio di competenza

Furti in abitazione vengono segnalati in alcuni centri dell'Alto Molise. La banda di delinquenti avrebbe agito nel corso della notte appena trascorsa e colpito in diverse abitazioni. Al momento sono in corso le verifiche e i controlli su…

Furti in abitazione vengono segnalati in alcuni centri dell’Alto Molise. La banda di delinquenti avrebbe agito nel corso della notte appena trascorsa e colpito in diverse abitazioni. Al momento sono in corso le verifiche e i controlli su tutto il territorio di competenza da parte dei Carabinieri della compagnia di Agnone. Pattuglie della territoriale ed equipaggi del Nucleo operativo radiomobile stanno setacciando la zona alla ricerca della banda di ladri che ha colpito nel corso della notte. La collaborazione dei cittadini con e forze dell’ordine è fondamentale, ogni dettaglio notato nella tarda serata di ieri o nelle prime ore del mattino, può essere utile a ricostruire quanto accaduto.