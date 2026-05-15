Maltempo: ancora pioggia e vento forte, miglioramento da domenica

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di DOMANI, SABATO 16 MAGGIO 2026, prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI su Abru-B (Bacino dell’Aterno), Abru-D1 (Bacino Alto del Sangro) e Abru-E (Marsica); previsto CODICE VERDE (ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI) sulle RESTANTI ZONE di ALLERTA. Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

SITUAZIONE: un’ampia saccatura abbraccia l’intero continente europeo e arriva ad interessare anche l’area mediterranea con un flusso in quota mediamente occidentale. Oggi, una perturbazione attraverserà la Penisola interessando con rovesci e temporali gran parte delle regioni italiane. Domani, il soggetto si muoverà verso i settori balcanici, lasciando spiccata instabilità sul Paese, specie sulle aree interne peninsulari. Domenica si assisterà ad un generale miglioramento sul Paese. La ventilazione, oggi e domani sostenuta dai quadranti occidentali, con rinforzi su Sardegna e settori tirrenici, da domenica sarà in attenuazione mantenendo prevalente componente nord-occidentale. Le temperature, in diminuzione per il passaggio perturbato, torneranno a salire sensibilmente domani al Nord e sul resto del Paese domenica.

Sabato 16 maggio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile calo.

Venti: forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, nel settore appenninico. Attenuazione nelle ore notturne.

Mari: nessun fenomeno significativo.

