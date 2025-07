“Da Zero a Eroe”, il laboratorio di fumetto che racconta le aree interne

“Da zero a eroe” è il titolo del workshop di fumetto che prenderà il via il 12 luglio 2025 a Castel del Giudice (IS) con Marco Tarquini, illustratore e fumettista molisano. Sei laboratori, tutti gratuiti e aperti a tutti coloro che vogliono cimentarsi con quest’arte, dedicati alla creazione di un personaggio iconico per contribuire alla narrazione partecipata di storie di comunità delle aree interne, immergendosi tra leggende, personaggi e mestieri scomparsi. Un’opportunità per trasformare la memoria collettiva in una narrazione contemporanea, dando vita a nuove forme di storytelling territoriale, che sanno appassionare anche le nuove generazioni con un linguaggio accessibile, talvolta ironico, ma soprattutto coinvolgente.

Il laboratorio, suddiviso in 6 appuntamenti, con la possibilità di partecipare ad uno, ma anche a più di un incontro o a tutti, è intergenerazionale ed è rivolto a chiunque voglia cimentarsi con l’arte illustrata e contribuire, nello stesso tempo, alla valorizzazione del territorio. Durante gli incontri, i partecipanti lavoreranno singolarmente oppure suddivisi in gruppo alla costruzione dell’ “eroe” della loro storia: la scheda personaggio verrà poi digitalizzata e pubblicata nei canali social del Centro di (ri)generazione e del Comune di Castel del Giudice.

Il percorso laboratoriale si articola in due fasi distinte: la prima parte, che si concentra sulla fase creativa e progettuale, prevede tre appuntamenti estivi dalle ore 17:30. Si inizia il 12 luglio con “Chi è il tuo personaggio?”, un incontro dedicato alla definizione dell’identità e del background del protagonista della storia. Il 2 agosto si prosegue con “Aspetto e linguaggio del corpo”, dove si esploreranno le tecniche per dare forma visiva al personaggio attraverso espressioni, posture e caratteristiche fisiche distintive. Il 16 agosto, data in cui si terrà la 10° edizione del CastelDelGiudice Buskers Festival, sarà la volta di “Personalità e ambientazione”, momento cruciale per definire il carattere del personaggio e il mondo in cui si muove, integrando elementi specifici del territorio. La seconda serie di incontri è programmata per l’autunno.

L’obiettivo del workshop è quello di stimolare immaginazione e mettere in immagini nuove forme di abitare i luoghi coinvolgendo i partecipanti nella creazione di illustrazioni per contribuire alla narrazione partecipata di paesi e comunità delle aree interne dell’Appennino. Le storie create durante i workshop intrecceranno infatti memoria storica, vita contemporanea e visioni future del borgo di Castel del Giudice e dei paesi che vorranno partecipare a quest’esperienza di rigenerazione attraverso l’arte visiva.

L’arte del fumetto è uno strumento narrativo straordinariamente immersivo, capace di trasformare storie locali, tradizioni, progetti di sviluppo del paese, in racconti visivi che parlano direttamente al cuore delle comunità e arrivano in modo diretto al grande pubblico. A Castel del Giudice (IS), questa forma espressiva è una delle modalità scelte anche per raccontare il complesso percorso di rigenerazione urbana e culturale che sta ridisegnando l’identità del borgo molisano, grazie al progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune di Castel del Giudice ha vinto il Bando Borghi del PNRR. “Il fumetto, con la sua immediatezza espressiva” – sottolinea Luciana Petrocelli, ricercatrice e progettista culturale – “permette di trasformare la memoria in azione, la nostalgia in visione, l’aneddoto in racconto condiviso, come se fosse un esercizio di giustizia narrativa”. Ogni 15 giorni, Marco Tarquini pubblica strisce di fumetto sulle vicende delle aree interne, racconti visivi che seguono le linee di un diario del tempo, con focus sul passato, sul presente e sul futuro. Le strisce, tra cui la prima dal titolo “Quando Castel del Giudice divenne una repubblica autonoma”, sono online sulle pagine social:

Facebook https://www.facebook.com/CasteldelGiudiceCentrodiRiGenerazione, https://www.facebook.com/casteldelgiudice

e Instagram https://www.instagram.com/casteldelgiudicerigenerazione/.

Il progetto fumettistico di Castel del Giudice è molto più di un’animazione artistica locale, ma abbraccia la sfida culturale di raccontare se stessi per immagini, condividere storie per generare pensiero, trasformare la comunità in autrice del proprio tempo.

Gli interessati a partecipare al workshop “Da zero a eroe” possono aderire compilando il seguente modulo: https://bit.ly/DaZeroaEroeFumetto