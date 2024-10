Decide di togliersi la vita, il figlio da Milano chiama i Carabinieri: salvo un uomo del Chietino

Un ragazzo di Milano contatta la Stazione Carabinieri di Francavilla al mare per segnalare in maniera preoccupata che il proprio padre, residente in quel centro, durante una conversazione telefonica, aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita e successivamente si rendeva irraggiungibile. Di conseguenza, il militare addetto alla Stazione avvisava subito i colleghi in servizio perlustrativo al fine di farli intervenire presso l’abitazione dell’uomo e, in attesa del loro arrivo, lo contattava telefonicamente per calmarlo ed intrattenerlo.

Grazie alla conversazione telefonica con la quale veniva stabilito un rapporto di empatia, si riusciva ad evitare che l’estremo gesto venisse portato a compimento, poiché la pattuglia una volta arrivata a casa dell’uomo riusciva a farsi aprire la porta, notando che era già stata predisposta una corda su una trave. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, si procedeva al trasporto in Ospedale tramite personale del 118 per prestargli le cure del caso. L’evento è una chiara manifestazione del rapporto tra l’Arma e la comunità locale, perché grazie alla tempestività della telefonata e dell’intervento operato, si riusciva a salvare una vita.