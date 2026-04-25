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sabato 25 Aprile 2026
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Leonardo d’Onofrio, liceale e candidato: «Non voglio stare a guardare, provo a dare il mio contributo»

E' uno studente liceale, lì in Agnone, ma ha deciso anche di candidarsi, di fare il suo personale contributo alla gestione della cosa pubblica, sempre con riferimento il bene comune e della comunità. L'Eco ha posto qualche domanda…

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E’ uno studente liceale, lì in Agnone, ma ha deciso anche di candidarsi, di fare il suo personale contributo alla gestione della cosa pubblica, sempre con riferimento il bene comune e della comunità. L’Eco ha posto qualche domanda a Leonardo d’Onofrio, il più giovane candidato alle prossime elezioni amministrative.

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