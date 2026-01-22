Diciotto candeline per Valentina Iaciancio, auguri di cuore dalla famiglia

Un traguardo importante, una data che segna l’inizio di una nuova avventura: oggi Valentina Iaciancio compie diciotto anni.

“È difficile racchiudere in poche righe tutto ciò che rappresenti per noi, ma vogliamo provarci. In questi anni sei cresciuta tra sogni, impegno, sorrisi e qualche inevitabile difficoltà, affrontando ogni passo con sensibilità, determinazione e un cuore grande. Oggi ti affacci alla vita adulta con lo stesso entusiasmo che ti ha sempre contraddistinta, pronta a costruire il tuo futuro seguendo i tuoi desideri e i tuoi valori. Ti auguriamo di non smettere mai di credere in te stessa, di coltivare le tue passioni, di affrontare le sfide con coraggio e di circondarti sempre di persone che sappiano volerti bene per quella che sei. Ricorda che, qualunque strada sceglierai, non sarai mai sola: noi saremo sempre al tuo fianco, fieri di te”.

Con infinito amore e orgoglio, mamma Silvana, papà Michele, tuo fratello Gabriele, tua cognata Alessandra e i nonni Serafino, Armando e Felicina.

Buon compleanno, Valentina. Che questo sia solo l’inizio di una vita piena di gioia, soddisfazioni e felicità anche da parte della redazione de l’Eco online.