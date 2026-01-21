  • In evidenza

    • Moro: «Non ci sono soldi per il passaggio ad Anas», ma Salvini da quell’orecchio non ci “Sente”

    Pubblicato il
    Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento
    abbonati Anas castiglione messer marino michele marone ponte sente salvini viadotto

    Lascia un commento