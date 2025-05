Due Vigili del fuoco dispersi in montagna, scattano le operazione di ricerca

Alle ore 19.35 circa di ieri, la sala operativa dei Vigili del fuoco di Chieti è stata attivata per un intervento di soccorso finalizzato al recupero di quattro persone disperse In località Balzolo nel comune di Pennapiedimonte (CH).

Si tratta di quattro colleghi Vigili del fuoco, appartenenti al Comando di Chieti, che stavano effettuando un’escursione in giornata libera dal servizio. La zona interessata dai soccorsi risulta particolarmente impervia con una stretta vallata in cui scorre un torrente.

Al momento due colleghi sono stati soccorsi dal personale del 118 e non corrono pericolo di vita. I restanti due sono tutt’ora dispersi, con operazioni di ricerca e soccorso in atto da parte di squadre specializzate per interventi in ambienti impervi. E’ stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Chieti.