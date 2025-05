Precipitati in una forra, si cercano due Vigili del fuoco dispersi: in azione i colleghi delle unità speciali Saf

La Prefettura di Chieti comunica che di seguito alla notizia dell’incidente che ha coinvolto quattro vigili del fuoco, liberi dal servizio, durante una escursione in località Balzolo, comune di Pennapiedimonte, è stato attivato fin dalla serata di ieri, su disposizione del Prefetto Gaetano Cupello, il CSs per il coordinamento soccorsi, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco di Chieti, del 118, dell’Agenzia regionale di protezione civile, oltre ai militari dell’Ufficio documentale di Chieti ed al 9° reggimento Alpini dell’Aquila.

Due degli escursionisti coinvolti sono stati tratti in salvo dalle unità di soccorso intervenute, uno è risultato indenne e l’altro è stato trasportato all’ospedale di Chieti, non in pericolo di vita.

Le ricerche dei due ulteriori dispersi, scivolati in una forra, sono proseguite tutta la notte e sono tuttora in corso, sebbene rese particolarmente difficoltose a causa della conformazione morfologica del luogo del sinistro e sono condotte da personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico, raggiunti anche da ulteriori unità provenienti dalle regioni limitrofe.

foto di repertorio