Eccellenze UniMol premiate alla Camera dei Deputati: a tre neolaureate il premio “America Giovani”

L’eccellenza della componente studentesca e neolaureata dell’Università degli Studi del Molise ancora una volta riconosciuta e, questa volta anche premiata, con una cerimonia alla Camera dei Deputati.

Barbara Pia Trotta, Giovanna Pasquale e Chiara D’Amico, neolaureate magistrali in Letteratura e Storia dell’Arte al Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, hanno ricevuto il Premio “America Giovani” conferito dalla Fondazione Italia USA a testimonianza di un percorso accademico di alto profilo che ha accompagnato tre giovani studentesse al conseguimento della laurea magistrale con risultati di assoluta qualità.

Affiancato al Premio America – storico riconoscimento riservato a personalità di chiara fama internazionale – il Premio America Giovani valorizza ogni anno mille giovani talenti provenienti dagli Atenei italiani che si distinguono per un percorso universitario di eccellenza in discipline di spiccato interesse della Fondazione. L’iniziativa è orientata a sostenere concretamente l’ingresso dei premiati nel mondo del lavoro globale e ad affrontare le sfide internazionali.

Nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi a Roma, le tre neolaureate Unimol hanno ricevuto una borsa di studio per la partecipazione al master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, un percorso formativo pensato per rafforzare competenze strategiche e manageriali in un contesto internazionale.

La selezione dei candidati avviene autonomamente da parte della Fondazione attraverso la banca dati Almalaurea, sulla base di parametri indicativi del talento accademico, tra cui il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami e il curriculum degli studi.

Alle dottoresse Barbara Pia Trotta e Giovanna Pasquale, laureatesi sotto la guida del professor Lorenzo Canova, e alla dottoressa Chiara D’Amico, che ha avuto quale relatrice la professoressa Camilla Fiore, giungano, con particolare soddisfazione, le congratulazioni dell’intera comunità accademica dell’Università degli Studi del Molise.