Effrazione e furto in un esercizio commerciale, 40enne arrestato dai Carabinieri

A conclusione di un’attività d’indagine, svolta sotto la costante direzione delle Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB) e scaturita da due denunce contro ignoti sporte dalla persona offesa per furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB) hanno dato esecuzione in questo centro ad un’ordinanza di applicazione misura cautelare in carcere a carico di un 40enne del luogo, già titolare di diversi precedenti di polizia e/o penali, ritenuto responsabile di due furti aggravati perpetrati, rispettivamente nei mesi di novembre 2024 ed aprile 2025, presso un noto esercizio pubblico termolese.

In particolare i militari, durante le investigazioni avviate in seguito alle denunce sporte dal titolare dell’attività commerciale in qualità di vittima, appuravano che previa effrazione della porta d’ingresso il malfattore, introdottosi di notte ed in orario di chiusura all’interno del citato esercizio, si era illecitamente impossessato di una TV Samsung LCD-42 e di circa 50 bottiglie di bevande alcoliche di varie tipologie e

marche, del valore complessivo pari ad euro 3.000 circa, prima di dileguarsi.

Nell’occasione il 40enne veniva quindi rintracciato e, previa notifica della misura esecutiva emessa a suo carico dall’Ufficio G.I.P. del competente Tribunale, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Larino (CB), così come espressamente disposto dall’Autorità Giudiziaria mandante.