Esami di Stato ad Agnone: la studentessa più brava è dell’Itis “Leonida Marinelli”, conquista 100 e lode

La studentessa più brillante agli esami di Stato svolti ad Agnone è Valentina Iacian­cio, che presso l’ITIS “Leonida Marinelli”, indirizzo Elettrotecnica, ha conseguito il diploma con il massimo dei voti, 100 e lode. Un risultato per certi versi…

La studentessa più brillante agli esami di Stato svolti ad Agnone è Valentina Iacian­cio, che presso l’ITIS “Leonida Marinelli”, indirizzo Elettrotecnica, ha conseguito il diploma con il massimo dei voti, 100 e lode. Un risultato per certi versi sorprendente, considerando che si tratta di un percorso di studi tradizionalmente scelto da studenti maschi, ma che conferma una tendenza sempre più evidente: le scuole tecniche sono oggi frequentate da un numero crescente di ragazze, capaci di distinguersi con risultati eccellenti.

Dietro questo traguardo, però, c’è molto più di un semplice risultato scolastico. La stessa Valentina ha voluto sottolineare il valore umano e personale del suo percorso: “Concludere il mio percorso scolastico con il massimo dei risultati è un’emozione difficile da descrivere. Questo traguardo rappresenta il frutto di cinque anni vissuti con impegno, costanza, sacrificio e tanta determinazione. Ogni sfida affrontata, ogni ostacolo superato e ogni momento di crescita mi hanno portata fino a qui, rendendo questo riconoscimento ancora più significativo.”

La studentessa ha poi voluto dedicare un pensiero alla famiglia e ai docenti che l’hanno accompagnata lungo il percorso: “Il mio grazie più grande va alla mia famiglia, che è sempre stata il mio punto di riferimento. Con il suo amore, il suo sostegno e la fiducia che non mi ha mai fatto mancare, mi ha insegnato a credere nelle mie capacità e a non arrendermi davanti alle difficoltà. Questo traguardo è anche il loro… Ringrazio di cuore anche i professori che mi hanno accompagnata in questo percorso, trasmettendomi conoscenze, valori e la voglia di migliorarmi sempre.”

Un risultato che, nelle sue stesse parole, non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo capitolo da affrontare con la stessa determinazione che ha caratterizzato questi cinque anni.

Accanto a Valentina, si segnala anche Simone Mastrostefano, che ha ottenuto il punteggio di 100, frutto di impegno costante e applicazione durante il percorso di studi in un istituto che, oltre all’indirizzo elettrotecnico ed elettronico, offre anche il corso di Meccanica, l’unico attivo in Molise.

Ottimi risultati anche al Liceo Scientifico “Giovanni Paolo I” di Agnone, dove spicca la studentessa Giorgia Petitti, diplomata con 100/100 e protagonista di un percorso di eccellenza. Si attendono ora i risultati dell’Istituto Alberghiero, da cui potrebbero arrivare ulteriori soddisfazioni e conferme positive.