Escursioniste disperse in quota, rintracciate e accompagnate a valle dal Soccorso alpino

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:15, il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è stato attivato per la ricerca di due escursioniste (37 e 35 anni originarie della provincia di Messina) che, a causa della nebbia improvvisa, avevano perso l’orientamento sul Corno Grande, nel massiccio del Gran Sasso.

Impossibile il sorvolo dell’elicottero per le condizioni meteo avverse, con pioggia e visibilità pressoché nulla oltre i 1.800 metri di quota, sono state immediatamente attivate una squadra di terra del CNSAS e una del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza).

Grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e all’analisi di alcune fotografie inviate dalle escursioniste, è stato possibile individuare con precisione la loro posizione lungo la Via Normale, poco sopra il Passo del Brecciaio. Le due donne, infreddolite ma in buone condizioni di salute, sono state raggiunte, tranquillizzate e rifocillate dalle squadre di soccorso. Successivamente sono state accompagnate in sicurezza alle auto, parcheggiate a Campo Imperatore.

Le operazioni, coordinate dal TCO – Tecnico di Centrale Operativa del CNSAS, si sono concluse intorno alle ore 20:30.

Si segnala la presenza di una consistente quantità di neve lungo la Via Normale al Corno Grande, con accumuli in alcuni tratti superiori al mezzo metro.