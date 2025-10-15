Appaesati: il podcast che diventa libro per raccontare le aree interne in maniera non rassegnata

Un podcast che diventa un libro per raccontare le aree interne, il loro declino e le loro possibilità di rinascita. Al di fuori dei cliché romantici e tradizionalisti, le voci di una dozzina di qualificati studiosi esplorano in forma semplice e diretta i principali temi – croci e delizie – dei paesi e dei territori rurali italiani.

Dal lavoro alla scuola, dalle tradizioni al mercato, dalla cultura agli stili di vita, dai giovani alle pari opportunità, emerge in queste pagine una narrazione autentica e non rassegnata, per riflettere e aprire nuovi orizzonti, verso altri mo(n)di di produrre, di abitare e di vivere.



Appaesati parte dallo spaesamento per giungere a una rivalutazione dei paesi e a un nuovo orientamento. Promosso da un gruppo di giovani attivi intorno alla Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino di Piedimonte Matese e alla Fondazione San Bonaventura di Napoli, questo volume rappresenta un’operazione alla rovescia per i nostri tempi digitali: un linguaggio nuovo, il podcast, riprodotto nella forma tradizionale del libro. Un tentativo di superare la volatilità delle parole per alimentare strategie e politiche di rigenerazione delle aree fragili del Paese.

Con la curatela del Prof. Rossano Pazzagli, storico e territorialista, insegna all’Università del Molise, hanno collaborato Luca Di Lello e Pierluigi Reveglia del team di animazione culturale della Biblioteca diocesana.

All’interno i contributi di Marco Armiero, Luigi Arrigo, Katia Ballacchino, Sabrina Ciancone, Augusto Ciuffetti, Pietro Clemente, Sabrina Lucatelli, Daniela Luisi, Andrea Membretti, Paolo Pileri, Daniela Storti, Giulia Urso.

Radici Edizioni comunica l’arrivo in libreria, da martedì 28 ottobre, di Appaesati. Storie di ordinaria ruralità, nuovo lavoro dedicato alle aree interne.