Esplosione al sesto piano, i Vigili del fuoco cercano tra le macerie per escludere vittime

Esplosione stanotte nel centro di Torino, in via Nizza. Nella città piemontese sono residenti diversi emigrati dai centri dell’Alto Molise e Vastese. Interessato un appartamento al sesto ed ultimo piano di un palazzo. Le fiamme si sono propagate anche ad alcune abitazioni confinanti. Soccorsi tre adulti e due ragazzi feriti. Otto le squadre dei vigili del fuoco al lavoro dalle 3.15. In corso da parte del nucleo USAR le ricerche tra le macerie per escludere il coinvolgimento di altre persone.

