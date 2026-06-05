Olimpiadi di primo soccorso, Armando Simone di Poste Italiane tra i finalisti a Bolzano

C’era anche un dipendente di Poste Italiane in Molise tra i protagonisti della finale nazionale delle Olimpiadi di primo soccorso, che si è svolta sabato scorso a Bolzano. Giunta alla IV edizione, le Olimpiadi di primo soccorso sono un progetto della Croce Rossa Italiana che coinvolge centinaia di giovani con l’obiettivo di educarli all’importanza delle manovre salvavita, con il patrocinio tra gli altri del Ministero della Salute e il Ministero per Io Sport e i Giovani. Alla fase finale hanno partecipato 21 squadre, una per regione/province autonome di appartenenza.

Oltre a loro, 300 volontari da tutta Italia. E tra questi Armando Simone, che in Poste Italiane ricopre un ruolo di responsabilità a Isernia, a Bolzano in veste di direttore gara. A lui e ad altri venti, sempre uno per regione, il compito di ideare vari scenari che le squadre sono state chiamate a risolvere.

Ad aggiudicarsi la quarta edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso è stata la Lombardia, seguita da Umbria e Sicilia. Armando traccia il suo personale bilancio: “Sono molto soddisfatto – commenta – di tutto il lavoro che abbiamo fatto e la ricompensa più bella è stata quella di vedere i ragazzi felici, gli insegnanti che accompagnavano le squadre soddisfatti ma soprattutto aver regalato ai giovani una giornata diversa e all’insegna del divertimento e della “sfida” costruttiva”.

Di Francavilla al Mare (Chieti), Armando Simone da settembre ’24 è il responsabile della Gestione Operativa della Filiale di Isernia, la struttura aziendale che coordina l’attività dei 70 uffici postali della provincia di Isernia. Quarantadue anni, Armando lavora in Poste Italiane dal 2004, quando fu assunto come sportellista in un ufficio postale di Pescara. In azienda ha ricoperto varie mansioni. Prima di arrivare in Molise, è stato il direttore dell’ufficio postale di Guardiagrele (Chieti).

Dal 2003 è un volontario della Croce Rossa e dal 2011 è un istruttore TSSA (trasporto sanitario e soccorso in ambulanza). “Come direzione gare per la regione Abruzzo – racconta Armando– ho iniziato dal 2011 e nel 2023 sono stato contattato per iniziare una collaborazione con lo staff di Direzione Gare e nel 2025 ho avuto il primo incarico per le gare nazionali di primo soccorso”.

Il direttore di gara si sofferma anche sull’importanza del primo soccorso: “Educare al soccorso è fondamentale. Saper gestire o comunque essere d’aiuto alle persone che hanno bisogno è importantissimo ma è anche un toccasana per il cuore. Aiutare ci rende persone migliori, saperlo fare è quello che dobbiamo imparare”.

Come volontario ha inoltre partecipato alle esequie di Papa Giovanni Paolo II, ma era anche a L’Aquila nei primi dieci giorni dopo il terremoto. A novembre 2025 è stato a Sarajevo per il progetto “BRAT” della Croce Rossa Internazionale, per supportare le persone migranti lungo la rotta balcanica.

Armando trova un parallelismo tra il suo impegno con la Croce Rossa e il suo ruolo in Poste. “Come volontario – prosegue – cerco di essere d’aiuto alle persone che ne hanno bisogno, come responsabile Gestione Operativa di Filiale mi piace essere un punto di riferimento e, insieme alla mia squadra, dare una risposta celere e risolutiva ad ogni evenienza o difficoltà che si presenta quotidianamente negli uffici postali”.

Alle Olimpiadi di Bolzano ha rappresentato l’Abruzzo, dove risiede, mentre per il Molise c’era Fabiana Ventresca: “Fabiana – conclude il dipendente di Poste Italiane e volontario della Croce Rossa – è la delegata tecnica nazionale di trucco e simulazione. È una figura molto importante, perché forma e coordina i simulatori e i truccatori, che sono in grado di simulare e truccare in modo reale le patologie inserite negli scenari”.