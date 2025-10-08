Fiamme dal rimorchio di un autotreno sulla statale, i Vigili del fuoco salvano il veicolo

Nel corse della notte appena trascorsa si è verificato un principio d’incendio a carico di un auto-treno trasportante materiale ferroso, in transito lungo la Statale 85var in direzione Isernia.

Le fiamme, che hanno interessato le ruote del semirimorchio, sono state prontamente notate dall’autista, il quale ha arrestato il mezzo e provveduto ad una prima azione di contenimento, riuscendo a limitare il propagarsi del fuoco fino all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco di Isernia, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla completa messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, impedendo che le fiamme si estendessero al carico di ferro trasportato. Presenti anche i Carabinieri per la gestione della viabilità e gli accertamenti di competenza.