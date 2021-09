Fiamme Gialle: il generale Gibilaro in visita al comando regionale del Molise

Nella mattinata odierna, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, si è recato in visita al Comando Regionale Molise.

L’Alto Ufficiale è stato accolto nella Caserma “M.O.V.M. Fin. Antonio Zara” dal Comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Salvatore REFOLO e successivamente, dopo gli onori di rito, ha incontrato un’aliquota di personale in servizio e in congedo nonché i delegati della Rappresentanza Militare.



Subito dopo, il Comandante Interregionale ha presenziato al briefing istituzionale tenuto dal Comandante Regionale, nel corso del quale è stata illustrata la situazione socio economica del territorio, la struttura ordinativa dei Reparti, gli organici del personale, i profili logistici, i risultati conseguiti nei diversi comparti nonché le proiezioni operative delle principali attività di servizio.



A conclusione della visita, il Generale Gibilaro, nel sottolineare come l’operato della Guardia di Finanza costituisca un prezioso e insostituibile servizio a beneficio dell’intera collettività, ha espresso alla Fiamme Gialle molisane parole di apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso e per i risultati conseguiti.