Fibra down in tutto l’Alto Vastese, disservizi e disagi negli uffici pubblici e privati

Dalla mattinata di ieri, forse a causa del forte vento che si è abbattuto nel corso della notte sul territorio del Vastese interno, è saltata la rete veloce della Fibra.

Uno dei gestori del servizio comunica che : «Abbiamo riscontrato un guasto generalizzato nella sua area, che coinvolge tutti i clienti che utilizzano la rete realizzata da Open Fiber, non solo i clienti Dimensione. Siamo già al corrente del guasto e abbiamo già provveduto a segnalarlo ad Open Fiber, che sta lavorando per risolvere il guasto nel più breve tempo possibile».

Intanto, a causa del perdurante guasto che va avanti da oltre ventiquattro ore, si registrano disagi e impossibilità nell’erogazione dei servizi telematici nei vari uffici pubblici e privati sul territorio dei Comuni dell’Alto Vastese.