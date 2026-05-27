Finanzieri a scuola per insegnare la legalità e il rispetto delle regole

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 la Guardia di finanza di Campobasso, nell’ambito di uno specifico progetto dedicato all’educazione alla legalità economica, ha incontrato gli studenti di alcune scuole primarie e secondarie dislocate nella provincia. L’iniziativa, d’intesa con l’Ufficio…

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 la Guardia di finanza di Campobasso, nell’ambito di uno specifico progetto dedicato all’educazione alla legalità economica, ha incontrato gli studenti di alcune scuole primarie e secondarie dislocate nella provincia. L’iniziativa, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale Molise, si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato tra il Corpo della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

In particolare, il programma degli interventi, pianificato in favore degli istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta e sono risultati idonei dal punto di vista logistico, ha visto il coinvolgimento di oltre 60 classi, suddivise, tra primarie e secondarie – di primo e secondo grado – nonché di centinaia di alunni e alunne, i quali hanno avuto modo così di avvicinarsi alle attività quotidianamente svolte dal Corpo e di riflettere sul tema della legalità economica.

Nel corso degli incontri, organizzati in sinergia con i Dirigenti scolastici, personale dei Reparti operativi del Comando Provinciale di Campobasso ha illustrato agli studenti, in un linguaggio parametrato alla platea di giovani interlocutori, l’attività svolta dalle Fiamme Gialle a contrasto delle frodi fiscali, del traffico di sostanze stupefacenti, degli illeciti in materia di spesa pubblica, della contraffazione nonché della criminalità organizzata, ponendo l’accento sul concetto di “legalità economica”.

I militari hanno inoltre arricchito dal punto di vista didattico ed informativo gli incontri con dimostrazioni pratiche di ricerca e scoperta di sostanze stupefacenti occultate su bagagli o persone, da parte delle unità cinofile specializzate antidroga, che quotidianamente vengono impiegate sul territorio della provincia.

Non da ultimo, gli incontri hanno rappresentato una preziosa occasione per illustrare agli studenti delle classi quinte possibilità e procedure per l’arruolamento nella Guardia di finanza, nell’ottica di fungere da strumento di orientamento nella scelta di percorsi post formazione.

In particolare, sono state illustrate le varie opportunità e le modalità di accesso e selezione regolamentate nei diversi bandi che annualmente vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.