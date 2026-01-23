Finto maresciallo dell’Arma truffa un’anziana, arrestato dalla Polizia con la refurtiva in mano

Il personale della locale Squadra Mobile di Isernia ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 39enne, gravemente indiziato per truffa ai danni di una signora di 77 anni.

L’uomo viaggiava su un’auto che, dai primi accertamenti, è risultata intestata ad una società a noleggio con sede a fuori regione. Questo, insieme all’atteggiamento guardingo del conducente e ai suoi movimenti in auto sospetti, ha attirato l’attenzione degli investigatori, che hanno deciso di pedinarlo per le strade della provincia fino ad arrivare in una via di un paese limitrofo dove lo stesso si è fermato per entrare in un appartamento a pianterreno.

A quel punto gli agenti lo hanno atteso all’uscita, bloccandolo con circa 120 g di oro e 600 euro in contanti, successivamente restituiti alla malcapitata.

Dalle prime ricostruzioni l’anziana vittima avrebbe ricevuto una telefonata da un complice dell’uomo, che si spacciava per Maresciallo dei Carabinieri, il quale la informava del coinvolgimento del figlio in un furto avvenuto poche ore prime, intimandole di raccogliere quanti più avere possibili per scagionarlo dalle accuse.

Sulla scorta di quanto sopra, il fermato veniva tratto in arresto e deferito all’A.G. per truffa aggravata.