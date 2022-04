La comunità di Capracotta in festa per l’arrivo della piccola Carol Paglione. Grande la gioia dei genitori Luigi (figlio del sindaco Candido Paglione) e della moglie Ariele Gortani. Carol è venuto alla luce la scorsa notte in Friuli Venezia Giulia dove la coppia risiede. Ai genitori, ai nonni, ai parenti tutti gli auguri più sentiti della redazione de l’Eco online.

