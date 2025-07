Forestali: l’Abruzzo fornirà l’olio per la lampada votiva del patrono San Giovanni Gualberto

La Regione Abruzzo sarà protagonista alla cerimonia nazionale per San Giovanni Gualberto, Patrono dei Forestali d’Italia, all’Abbazia di Vallombrosa, nel comune di Reggello (Firenze), in programma sabato 12 luglio.

Alla Regione spetterà l’onore di offrire l’olio per la lampada votiva accesa nella millenaria abbazia fondata dal santo sull’Appennino toscano, cuore spirituale della tradizione forestale nazionale. Un riconoscimento che valorizza l’impegno dell’Abruzzo nella tutela ambientale e nello sviluppo agricolo, confermandone il ruolo di primo piano nelle politiche di sostenibilità e nella promozione delle aree naturali.

Peculiarità della celebrazione è l’offerta rituale dell’olio per la lampada votiva del Santo, che ogni anno viene donato da una diversa Regione d’Italia: quest’anno sarà l’Abruzzo ad avere l’onore di compiere il gesto, nel corso della cerimonia liturgica che si terrà all’interno della cappella di San Giovanni Gualberto, alla presenza di circa 300 ufficiali del Comando dei carabinieri forestali provenienti da tutta la nazione, insieme a rappresentanti delle istituzioni civili, autorità militari e ordini professionali del settore forestale

L’olio sarà fornito dal Comitato per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Olio d’Abruzzo”, che si avvia a ottenere l’ambito riconoscimento, simbolo di tutela e valorizzazione di una eccellenza dell’olivicoltura regionale.



Al termine del rito e della messa, grazie alla disponibilità e collaborazione di Coldiretti Abruzzo, saranno offerti ai presenti i migliori prodotti ed eccellenze enogastronomiche abruzzesi, con i cuochi contadini di Terranostra-Campagna Amica che prepareranno un menu ad hoc, supportati dai Giovani e dalle Donne di Coldiretti.



Parteciperà in rappresentanza della Regione Abruzzo il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, che ha coordinato l’organizzazione dell’evento con il Comando regionale dei carabinieri forestali.

“L’amore e la dedizione per i boschi e per l’ambiente, che ispirarono San Giovanni Gualberto e la comunità vallombrosiana – dichiara Emanuele Imprudente – rappresentano un patrimonio di valori che sentiamo nostro e che ci impegniamo a custodire e a tramandare, nel solco di un’azione sinergica volta a preservare la biodiversità e a diffondere nel mondo il modello di ‘Abruzzo sostenibile’, che da anni promuoviamo con coerenza, impegno e visione comune. Grazie all’opera preziosa del Comando regionale dei carabinieri forestali e al contributo di tutti coloro che hanno accompagnato il cammino intrapreso dalla Regione Abruzzo – conclude il vicepresidente – sabato si celebrerà una giornata di alto significato, all’insegna del rispetto per la natura, della valorizzazione dell’agricoltura e della promozione del nostro territorio”.