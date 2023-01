Frontale sulla Casilina, un morto e feriti: strada interdetta al traffico veicolare

Incidente mortale alle porte di Venafro, alle 12:30 circa di oggi. Per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’ordine, due auto si sono scontrate e causa dell’impatto una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta ferita.



Viabilità bloccata lungo il tratto in questione per consentire le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del fuoco. Presenti sul posto Carabinieri, Polizia stradale e personale del 118.

Lungo la strada statale 6/dir “Via Casilina” è provvisoriamente interdetto al transito, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 9,300 a Venafro, in provincia di Isernia, comunica infatti Anas.

La chiusura provvisoria si è resa necessaria a causa di un incidente – occorso per cause in corso di accertamento – che ha coinvolto due autovetture, provocando il ferimento di una persona ed il decesso di un’altra.

Al momento la circolazione è deviata sulla SS85 “Venafrana” al km 20,400, in direzione Mignano Monte Lungo.