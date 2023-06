Fungo prataiolo di due chili e duecento grammi, record tra i boschi dell’Alto Molise

La foto-notizia del giorno è sicuramente questa: un fungo prataiolo di due chili e duecento grammi di peso. L’eccezionale ritrovamento è stato operato in queste ore nei boschi dell’Alto Molise, meglio non essere troppo precisi, dal cercatore esperto di funghi Ennio Dezzi. Una bella soddisfazione per il cercatore almolisano che sicuramente onorerà il prezioso dono della natura, frutto anche delle incessanti piogge delle ultime settimane, con un bel piatto di fettuccine ai funghi. Complimenti dalla redazione dell’Eco.

