In mostra le opere d’arte create dai rifiuti, protagonisti i piccoli alunni della materna di Belmonte del Sannio

Si è concluso l’anno scolastico della materna e per celebrare questo traguardo i bambini e le maestre della "Tonino Trapaglia" di Belmonte del Sannio hanno allestito una mostra speciale: la presentazione di tutti i lavoretti realizzati dai piccoli…

Si è concluso l’anno scolastico della materna e per celebrare questo traguardo i bambini e le maestre della “Tonino Trapaglia” di Belmonte del Sannio hanno allestito una mostra speciale: la presentazione di tutti i lavoretti realizzati dai piccoli alunni durante l’anno.

«Camminare tra queste creazioni è stato come fare un viaggio nella fantasia. – racconta il vicesindaco Dalio Mastrostefano a nome dell’intera amministrazione – Non chiamateli solo “lavoretti”: sono vere e proprie opere d’arte, piccoli capolavori che raccontano la crescita, la creatività e l’impegno dei nostri piccoli artisti durante l’anno scolastico. Queste opere tra l’altro hanno un valore aggiunto straordinario: sono state create interamente utilizzando materiale da riciclo. Quello che per noi era un oggetto destinato a diventare rifiuto — una scatola, un tappo, un pezzo di stoffa — nelle mani dei nostri bambini ha ripreso vita, trasformandosi in arte».

«Questa mostra e questi lavoretti sono la testimonianza tangibile del fatto che, anche in una realtà piccola, la creatività non ha confini. – continuano dall’amministrazione comunale – Il valore inestimabile delle scuole di paese sta proprio nella loro dimensione contenuta. Qui ogni bambino non è un numero, ma un nome, un carattere, un mondo da scoprire. Un grazie immenso e un plauso speciale vanno alle maestre, Antonietta e Annalisa, che con infinita pazienza e dedizione hanno guidato i bambini durante l’intero anno scolastico, a tutto il personale in particolare Angela, prezioso pilastro della nostra scuola. Grazie per aver reso possibile questo percorso straordinario».