Giornalisti: venti anni di sindacato in Molise, slitta l’incontro con Augusto Minzolini e Claudia Fusani

“L’incontro pubblico ‘Meno informazione = Meno democrazia’, previsto per oggi, 31 marzo, alle ore 17, nella sala della Costituzione, a Campobasso è rinviato a data da stabilire, per sopraggiunte indisponibilità”. E’ quanto comunica l’Associazione della Stampa che si scusa per l’imprevisto. Nel capoluogo di regione erano attesi i giornalisti Augusto Minzolini, già direttore del Tg1 e Claudia Fusani, ex firma di la Repubblica e de l’Unità.

