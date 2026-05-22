Giornata della legalità: gli alunni di Celenza sul Trigno riscoprono il coraggio di dire la verità, aiutare gli altri e rispettare le regole

In occasione della “Giornata nazionale della Legalità”, tutte le classi della Scuola Primaria di Celenza sul Trigno hanno partecipato a un’importante attività di riflessione e condivisione sul valore del coraggio e dell’impegno contro ogni forma di mafia e…

In occasione della “Giornata nazionale della Legalità”, tutte le classi della Scuola Primaria di Celenza sul Trigno hanno partecipato a un’importante attività di riflessione e condivisione sul valore del coraggio e dell’impegno contro ogni forma di mafia e ingiustizia. L’esperienza ha preso avvio dall’incontro con Maria Paola Arcasi, che attraverso la sua testimonianza ha coinvolto profondamente gli alunni con parole semplici ma cariche di significato. I bambini hanno ascoltato con attenzione il suo racconto e, tra i tanti messaggi emersi, hanno scelto una parola simbolo: “coraggio”.

Partendo proprio da questa parola, gli alunni hanno ricostruito con cubi di legno la scritta “CORAGGIO”, trasformandola in un segno concreto e visibile dell’esperienza vissuta insieme.

Successivamente, ogni classe ha rielaborato le emozioni e le riflessioni emerse durante un circle time dedicato al tema “Per me il coraggio è…”. Da questo momento di confronto sono nati acrostici, cartelloni e lavori creativi realizzati con forme di fiori, cuori e animali, all’interno dei quali i bambini hanno scritto pensieri, idee e parole significative.

Attraverso queste attività, gli alunni hanno compreso che il coraggio non ha significato soltanto compiere grandi gesti, ma anche dire la verità, aiutare gli altri, rispettare le regole e scegliere ogni giorno la strada della legalità.

La giornata si è trasformata così in un’occasione preziosa di crescita civile ed educativa, capace di lasciare nei bambini un messaggio importante: anche i più piccoli hanno potuto contribuire a costruire un futuro più giusto e libero dalla paura.