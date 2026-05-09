Giuramento allievi marescialli dell’Arma, i fratelli Marinelli consegnano la “Campana del Dovere”

«Care allieve e cari allievi, la presenza del Presidente della Repubblica rappresenta un segno di attenzione e vicinanza che sentiamo forte e autentico e conferisce a questa cerimonia un valore ancora più alto e prezioso. Ma soprattutto, questa…

«Care allieve e cari allievi, la presenza del Presidente della Repubblica rappresenta un segno di attenzione e vicinanza che sentiamo forte e autentico e conferisce a questa cerimonia un valore ancora più alto e prezioso. Ma soprattutto, questa cerimonia resterà impressa nella vostra memoria: oggi avete giurato fedeltà alla Repubblica».

Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto alla cerimonia di giuramento del 15° Corso Allievi Marescialli Carabinieri e conferimento degli Alamari. All’evento hanno preso parte anche i fratelli Marinelli, titolari dell’omonima Pontificia fonderia di Agnone, per la consegna della “Campana Del Dovere”, manufatto artistico realizzato proprio nelle officine agnonesi.

«La vostra è una scelta individuale, ma anche collettiva, perché ognuno di voi diventa un tassello fondamentale della Repubblica, della sicurezza delle nostre comunità e del futuro dei nostri figli. – ha continuato il Ministro Crosetto – Noi siamo qui per onorare questa scelta e per ricordarvi che non sarete mai soli nel portarne il peso e la responsabilità. Siete Carabinieri, della famiglia dell’Arma, che a sua volta è parte della grande famiglia della Difesa.

E se un giorno vi sentirete in difficoltà, non chiudetevi in voi stessi. Ci saranno sempre altri Carabinieri pronti a sostenervi, a condividere il vostro sacrificio e a restituirvi la forza che avrete donato al Paese».