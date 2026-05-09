Maltempo: allerta gialla della Protezione civile per rischio temporali, attenzionate le frane

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di DOMANI, DOMENICA 10 MAGGIO 2026, prevista CRITICITA’ MODERATA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO TEMPORALI su ABRU-B (Bacino dell’Aterno), ABRU-E (Marsica) e ABRU-D1 (Bacino alto del Sangro); previsto CODICE VERDE (ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI) sulle restanti ZONE di ALLERTA.

Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

SITUAZIONE: un debole promontorio sul Mediterraneo centrale favorisce condizioni stabili su tutta la nostra Penisola, ma nel pomeriggio un disturbo perturbato approccerà la Sardegna con prime piogge, in estensione in tarda serata alle coste tirreniche peninsulari e domani a buona parte del Paese, specie su regioni centro-settentrionali. Lunedì si avrà ancora instabilità al Centro-Nord, accentuata su parte del Settentrione dall’avvicinamento di una saccatura dalla Germania. La ventilazione, oggi di direzione variabile ed in prevalenza debole, si intensificherà dai quadranti orientali sulla Sardegna e poi sulla Sicilia, divenendo occidentale domani. Le temperature, oggi in aumento, subiranno domani un calo al Centro-Nord.

Domenica 10 maggio 2026

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile calo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.