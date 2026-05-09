Si schiantano contro un pilone del cavalcavia sulla Trignina, due feriti in ospedale

Alle ore tre circa di questa mattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale sulla Ss650 in territorio di Salcito. Un'autovettura con due persone a bordo, a seguito dell'impatto contro un…

Alle ore tre circa di questa mattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale sulla Ss650 in territorio di Salcito. Un’autovettura con due persone a bordo, a seguito dell’impatto contro un pilone del cavalcavia, si è ribaltata finendo la corsa al centro della carreggiata.

Sul posto anche i carabinieri di Castropignano ed il personale 118 di Trivento. I due feriti, dopo le prime cure, sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico sino al termine delle operazioni di soccorso e della messa in sicurezza e successiva rimozione del veicolo.