Anas: 15 milioni di euro per il viadotto “Barche” sulla fondovalle Sangro tra Abruzzo e Molise

Anas (Società del Gruppo FS Italiane) ha dato il via libera ai lavori di ammodernamento della strada statale 652 “Fondo Valle Sangro” in corrispondenza del viadotto “Barche”. L’intervento permetterà di eliminare definitivamente una strozzatura del tracciato situata tra i territori di Abruzzo e Molise (km 54,524 – 55,634), garantendo continuità funzionale e standard di sicurezza elevati a un asse di collegamento strategico per il Centro-Sud.

L’attuale configurazione della statale risente del mancato completamento del viadotto originario da parte della ex Cassa per il Mezzogiorno negli anni ’70, interrotto a causa di fenomeni di instabilità del terreno. Dal 1975 il traffico è convogliato su un by-pass provvisorio che, a causa della sua elevata tortuosità, è stato teatro di numerosi incidenti stradali. Anas, dopo aver valutato diverse opzioni tecniche, ha optato per una soluzione progettuale che coniuga efficienza infrastrutturale, rapidità di esecuzione e sostenibilità economica.

Il progetto prevede un nuovo tracciato di circa 615 metri. L’opera d’arte principale sarà il nuovo viadotto sul fosso “Barche”: una struttura mista in acciaio e calcestruzzo lunga 130 metri, composta da tre campate. La piattaforma stradale avrà una larghezza di 13,10 metri, comprensiva di una carreggiata da 10,50 metri e due marciapiedi laterali.



Per garantire la massima stabilità in un’area geologicamente complessa, sono previste fondazioni profonde (pali trivellati e “pozzi pieni” con coronelle di pali secanti) e importanti opere di sostegno, tra cui un muro su pali di 87 metri e il consolidamento delle scarpate mediante chiodature e sistemi di rinverdimento.

L’investimento complessivo ammonta a 15 milioni di euro, finanziato nell’ambito del Contratto di Programma Anas 2021-2025 (Legge di Bilancio 2024), l’ultimazione dei lavori è prevista per la fine del 2027.