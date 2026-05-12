Perquisizione in casa, sequestrate dosi di marijuana, hashish e cocaina: 28enne in manette

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri di Pescara volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Durante la settimana infatti, sono in corso da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla repressione ed al contrasto del traffico illecito delle sostanze stupefacenti immesse nel territorio.

Tali servizi effettuati dai militari del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, hanno consentito di individuare e successivamente trarre in arresto nella flagranza un uomo cl. 98 e residente a Montesilvano, il quale dovrà rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizionamento.

In particolare, durante l’espletamento di specifico servizio antidroga predisposto ed eseguito dai Carabinieri del N.O.R. al culmine di meticolosa attività info-investigativa svolta, gli stessi decidevano di irrompere all’interno dell’appartamento dell’uomo monitorato allo scopo di procedere ad una perquisizione domiciliare.

L’attività, che veniva effettuata anche grazie all’ausilio del Nucleo Cinofili di Chieti, consentiva di rinvenire e sottoporre a sequestro penale sostanza stupefacente di varia natura (600 grammi marijuana, 300 di hashish e 8 di cocaina), due bilancini di precisione utili al confezionamento e suddivisione dello stupefacente, la somma contante di 360 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio ed infine un proiettile cal. 9×21.

Alla luce degli incontrovertibili elementi investigativi raccolti dai militari dell’Arma, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto ed assolte le formalità di rito presso Il Comando Compagnia di Montesilvano, veniva associato presso il carcere di Pescara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.