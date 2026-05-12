Eroina e hashish fiutati dai cani dell’Arma: quattro segnalati come assuntori di droga

I Carabinieri della Compagnia di Termoli congiuntamente al Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti, nell’ambito dei predisposti servizi di controllo pianificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, hanno eseguito per tutta la mattinata una mirata attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e di quelli connessi con l’uso di sostanze stupefacenti, nonché alle violazioni al codice della strada.

Durante il servizio, che ha visto impegnate varie pattuglie della Compagnia Carabinieri di Termoli, sono stati fermati e controllati 43 veicoli e nel contesto identificate 67 persone. Ad esito di varie perquisizioni, eseguite col supporto del Nucleo Cinofili di Chieti, sono stati complessivamente sequestrati circa mezzo grammo di eroina e 24 grammi di hashish rinvenuti a vario titolo nella disponibilità di 4 soggetti, tutti segnalati alla Prefettura di Campobasso come assuntori ai sensi dell’art. 75 DPR 309/1990.

Elevate anche contravvenzioni per infrazioni al codice della strada tra cui il ritiro di due patenti di guida. Il dispositivo dei controlli si è concentrato sia nel centro termolese, con un’attenzione mirata alla zona del “Terminal bus” dove sono stati identificati numerosi passeggeri ed avventori, sia dei centri limitrofi di Campomarino e Guglionesi.

L’attività si inserisce nel più ampio quadro dei servizi giornalieri di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa e conferma la massima attenzione dell’Arma locale nel controllo del territorio.