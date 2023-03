I Giovanissimi dell’Agnonese a Napoli per seguire l’incontro Italia-Inghilterra

I Giovanissimi dell’Agnonese allo stadio di Napoli, questa sera, per seguire l’incontro di calcio Italia-Inghilterra. L’iniziativa è della Figc regionale del Molise che ha inteso coinvolgere le varie scuole calcio attive in regione e le società sportive del settore giovanile. Sono stati messi a disposizione gratuitamente i biglietti per prendere parte all’evento calcistico e la scelta della Figc, per l’Agnonese, è caduta sui Giovanissimi allenati da mister Suriano.

«Italia-Inghilterra è una partita affascinante. Giocare partite di questo livello è molto bello e molto importante, ma chiaramente, essendo la prima, è più difficile». Così, intervistato dai canali social della Figc, il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini presenta la sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, in programma stasera, contro la selezione dei Tre Leoni di Southgate: «Italia-Inghilterra sembra sia diventata una partita amichevole, ci abbiamo giocato talmente tante volte negli ultimi due anni… Quindi, sì. Sta diventando una classica tipo Italia-Germania».