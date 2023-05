Il grazie dell’Agnonese a mister Dell’Oglio, Sica: «Grande tecnico e grande uomo»

«La professionalità e competenza, la tua infinita passione, i tuoi preziosi insegnamenti ci hanno fatto crescere non solo come calciatori, ma soprattutto come uomini e di questo ti saremo sempre riconoscenti». E’ il testo inciso nella targa ricordo consegnata a mister Antonio Dell’Oglio, allenatore degli Allievi dell’Agnonese, al termine del torneo di calcio giovanile “Agnone Città d’arte” ospitato al “Civitelle”.

Il responsabile del settore giovanile della società, Fernando Sica, ha inteso omaggiare il tecnico, calciatore professionista nel passato, con centinaia di presenze in serie A nei diversi club, con una targa ricordo, per ringraziarlo dell’impegno profuso e degli insegnamenti, umani e sportivi, trasmessi agli allievi. Lo stesso Sica, nel suo breve saluto, ha sottolineato le doti professionali, l’indubbia esperienza e l’umiltà che da sempre contraddistingue mister Dell’Oglio. Nella speranza che il “matrimonio” tra la società sportiva e il super tecnico possa continuare anche nei prossimi anni.