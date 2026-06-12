Vivere la montagna, costruire il futuro: il Comune di Opi diventa “Villaggio Montano CAI – ViMont”

Il Comune di Opi celebra l’assegnazione del prestigioso riconoscimento di “Villaggio Montano CAI – ViMont”, conferito dal Club Alpino Italiano nell’ambito del progetto nazionale volto a valorizzare le comunità montane che si distinguono per la tutela dell’ambiente, la qualità del territorio, la capacità di preservare le proprie tradizioni e di costruire modelli di sviluppo sostenibile.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione si svolgerà domani e dopodomani 13 e 14 giugno 2026, alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti del CAI, delle associazioni del territorio e di numerosi ospiti, in un fine settimana dedicato alla montagna, alla cultura e alla valorizzazione delle aree interne.

Il riconoscimento rappresenta un importante attestato del percorso intrapreso dal Comune di Opi negli ultimi anni, fondato sulla tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, sulla valorizzazione del centro storico, sulla promozione di un turismo sostenibile e sulla capacità di mantenere viva una comunità autenticamente montana all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

“Accogliamo questo riconoscimento con grande orgoglio e soddisfazione – dichiara il Sindaco Antonio Di Santo – essere inseriti tra i Villaggi Montani del CAI significa vedere riconosciuto il lavoro che, come amministrazione, comunità e territorio, abbiamo portato avanti negli anni per preservare la nostra identità, la qualità ambientale e il valore paesaggistico di Opi. Questo premio testimonia che è possibile coniugare tutela dell’ambiente, vivibilità e sviluppo sostenibile, mantenendo salde le radici della nostra storia.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al CAI Nazionale per l’attenzione riservata al nostro Paese e alla Sezione CAI Vallelonga-Coppo dell’Orso, con il suo Presidente, per il lavoro svolto e per aver accompagnato il territorio in questo importante percorso. Un sentito ringraziamento va anche alle aziende di Opi, Partner del progetto ViMont, che con il loro prezioso sostegno contribuiscono concretamente alla valorizzazione del territorio e alla riuscita di questa importante iniziativa.

Un riconoscimento particolare desidero rivolgerlo ad Alberto Ghedina, responsabile del progetto ViMont, per la competenza, la dedizione e l’impegno con cui ha accompagnato il percorso che ha portato Opi a conseguire questo prestigioso traguardo. Si tratta di un risultato corale, frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini, che rafforza il nostro impegno a promuovere e valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e sociale delle nostre montagne e delle nostre comunità.

Il Presidente della Sezione CAI Vallelonga-Coppo dell’Orso, Odorisio Boccia dichiara “Il riconoscimento di Opi come Villaggio Montano CAI rappresenta un momento di grande soddisfazione per l’intero Club Alpino Italiano e per la nostra Sezione. Opi incarna pienamente i valori del progetto ViMont, tutela dell’ambiente, cultura della montagna, accoglienza, qualità della vita e capacità di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie radici. Ringrazio il Comune di Opi per la collaborazione istituzionale dimostrata e tutte le realtà che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato. Questo riconoscimento non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare a lavorare insieme per la valorizzazione delle aree montane e delle comunità che le abitano.”

Momento centrale della giornata di domani sarà il convegno “Appaesati: nuove energie per i Paesi di montagna”, dedicato alle prospettive di rilancio delle comunità montane e al ruolo che i piccoli borghi possono svolgere nella costruzione di modelli innovativi di sviluppo, sostenibilità e coesione sociale.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali e del mondo accademico. Dopo i saluti del Sindaco di Opi Antonio Di Santo, dell’Assessore della Regione Abruzzo Mario Quaglieri, del Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Giovanni Cannata, del Presidente Regionale CAI Abruzzo Francesco Sulpizio e del Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, i lavori saranno introdotti da Alberto Ghedina, responsabile del progetto ViMont.

Relatore principale del convegno sarà il Prof. Rossano Pazzagli, docente dell’Università del Molise, direttore della Scuola dei Piccoli Comuni e curatore del volume “Appaesati. Storie di ordinaria ruralità”, opera che offre una riflessione profonda sul valore dei territori marginali, sul rapporto tra comunità e paesaggio e sulle opportunità di rinascita dei borghi italiani.

Il tema del convegno assume una particolare rilevanza per Opi e per l’intero comprensorio appenninico, perché affronta questioni decisive per il futuro delle aree interne: contrasto allo spopolamento, valorizzazione delle risorse locali, sostenibilità ambientale, innovazione sociale e nuove forme di abitare la montagna.

L’Amministrazione comunale e la Sezione CAI Vallelonga-Coppo dell’Orso desiderano inoltre ringraziare tutti i rappresentanti istituzionali che interverranno ai saluti, il Prof. Rossano Pazzagli per il prezioso contributo culturale e scientifico, il moderatore Marcello Borrone, la Pro Loco di Opi nonché tutti i volontari e i partner che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento.

L’inaugurazione di Opi come Villaggio Montano CAI – ViMont rappresenta così non solo un importante riconoscimento per il territorio, ma anche un’occasione di confronto e progettazione sul futuro delle comunità montane, nel segno dello slogan che accompagnerà l’evento: “Vivere la montagna, costruire il futuro”.