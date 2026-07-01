Maltempo: allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, attività elettrica e forti raffiche di vento

Per la giornata di domani, giovedì 2 luglio, il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per temporali, associato a un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico su tutto il territorio regionale. Sono previste…

Per la giornata di domani, giovedì 2 luglio, il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per temporali, associato a un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico su tutto il territorio regionale.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco e localmente di forte intensità, che potranno essere associate a grandinate, fulminazioni e forti raffiche di vento. I fenomeni interesseranno sia le aree interne sia il versante adriatico, dove sono attesi fenomeni più diffusi.

L’Agenzia regionale di Protezione Civile raccomanda a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione, di tenersi costantemente informati sull’evoluzione della situazione meteorologica attraverso i canali ufficiali e di adottare comportamenti di autoprotezione.

In particolare, si invita la popolazione a:

evitare spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo;

non sostare in prossimità di corsi d’acqua, ponti, sottopassi, argini e aree soggette ad allagamento;

non attraversare strade allagate, sottopassi o guadi, anche se il livello dell’acqua appare basso;

mettere in sicurezza oggetti presenti su balconi, terrazzi e aree esterne che potrebbero essere spostati dal vento;

evitare parchi, aree alberate e zone esposte durante temporali e raffiche intense;

prestare attenzione alla possibile caduta di rami, alberi, tegole, cornicioni o altri materiali;

limitare l’uso dell’auto e procedere con prudenza in caso di pioggia intensa o ridotta visibilità;

evitare lo stazionamento sui litorali all’avvicinarsi di condizioni meteorologiche avverse

seguire gli aggiornamenti diffusi dal Centro Funzionale, dalla Protezione Civile e dalle autorità locali.

Si ricorda che, in caso di emergenza, è necessario contattare tempestivamente i numeri di soccorso, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.

