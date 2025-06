Incendio distrugge venticinque ettari di seminativo, alberi di ulivi e una rimessa agricola

Incendio nel pomeriggio di oggi, segnalato alle 14:45, in contrada Covatta di Ripalimosani. Il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso stima che siano stati bruciati venticinque ettari di seminativo e alberi di ulivi con interessamento anche di pali Telecom. Distrutti anche un ettaro di bosco, una rimessa agricola con annessa legnaia vicino ad una abitazione.

Sul posto è intervenuta una squadra del comando di Campobasso con un’autopompaserbatoio e in supporto due autobotti e due moduli antincendio e ACT boschivo. A causa del vento e della morfologia del territorio interessato all incendio si è reso necessario anche l’intervento del Canadair dei Vigili del Fuoco che ha effettuato cinque lanci, bloccando le fiamme e salvaguardando alcune abitazioni vicine.

Intervento ancora in corso per bonifica dell’intera area.