Inseguimento sulla statale 16: i Carabinieri recuperano un furgone rubato pochi minuti prima

È stato recuperato dai Carabinieri della stazione di Campomarino, a pochi minuti dal furto avvenuto in una via centrale di Termoli, un furgone di una ditta che si occupa di rifornire i distributori automatici rubato giovedì sera, intorno alle 19.

Il dipendente della ditta ne aveva segnalato il furto allertando il 112 e fornendo targa e descrizione del mezzo. L’operatore di Centrale della Compagnia Carabinieri di Termoli nella circostanza attivava prontamente il piano di ricerche, dando nota dell’accaduto alle pattuglie in circuito e dislocandole sulle principali arterie di fuga. La pattuglia dei Carabinieri di Campomarino, inserita in questo articolato dispositivo di controllo della Compagnia Carabinieri di Termoli, convergeva rapidamente sulla strada statale 16 dove, all’altezza del distributore Tamoil, intercettava il mezzo rubato, ingaggiandone l’inseguimento.

Il malfattore alla guida, infatti, dopo aver più volte ignorato l’alt dei militari, proseguiva a forte velocità in direzione sud ma, dopo qualche chilometro, vedendosi raggiunto, arrestava bruscamente il mezzo sul lato opposto della carreggiata, abbandonandolo e fuggendo a piedi tra le campagne circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce. I militari oltre al furgone ed al suo carico, restituiti all’avente diritto, recuperavano e sequestravano un dispositivo “jammer” e arnesi atti allo scasso, trovati all’interno dell’abitacolo.