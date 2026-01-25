Strategia territoriale area interna Basso Sangro Trigno, ambiente e cultura per migliorare l’accoglienza turistica

Si è svolto nel Centro Culturale Teatro comunale di Villa Santa Maria, l’incontro finalizzato a condividere la Strategia dell’Area Interna Basso Sangro Trigno finanziata con fondi PR Abruzzo FESR e FSE+ 2021-2027, definita e attuata dalla Coalizione territoriale, costituita dai Comuni, con la partecipazione di associazioni, enti territoriali, rappresentanti delle imprese e operatori turistici.

Al centro dell’incontro la presentazione, curata dal coordinatore Raffaele Trivilino, della Strategia Territoriale con l’analisi del contesto territoriale, l’indicazione degli obiettivi e le linee di sviluppo strategiche e le operazioni finanziabili con i fondi FESR e FSE+ disponibili.

Sono due gli ambiti di intervento: i servizi, con l’obiettivo di migliorare i servizi salute e istruzione e i collegamenti nell’area e lo sviluppo locale, con l’intento di valorizzazione i giacimenti ambientali e culturali per incrementare e migliorare l’accoglienza turistica con ricadute positive sull’occupazione. I comuni coinvolti sono 38: Bomba, Borrello, Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Colledimezzo, Fallo, Fara San Martino, Fraine, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Palena, Palombaro, Pennadomo, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Giovanni Lipioni, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Torrebruna, Torricella Peligna e Villa Santa Maria.

Per Giuseppe Finamore, sindaco di Villa Santa Maria, comune capofila della Strategia: “Siamo molto soddisfatti per il grande lavoro svolto e la partecipazione di tutti i sindaci e gli operatori pubblici e privati dell’area; la discussione è stata molto importante per definire una strategia capace di individuare le linee di sviluppo turistico del territorio e dei servizi; invieremo la documentazione alla Regione Abruzzo per l’approvazione in modo da iniziare al più presto la realizzazione degli interventi”.