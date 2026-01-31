“Io sto col poliziotto”, in Molise la raccolta firme della Lega a sostegno delle forze dell’ordine

Sabato e domenica, 7 e 8 febbraio anche nelle piazze molisane, la Lega lancerà la nuova campagna “IO STO COL POLIZIOTTO”, per esprimere solidarietà e vicinanza all’agente di Polizia indagato che, durante un controllo antidroga nella periferia di Milano, ha ucciso un «nordafricano irregolare e con diversi precedenti che si era avvicinato puntando una pistola – poi risultata a salve – contro gli agenti. Giù le mani dal poliziotto che ha fatto solo il proprio dovere».

La campagna, spiegano dalla Lega molisana, «servirà anche a sostenere la tutela legale per le Forze dell’Ordine nel Decreto Sicurezza e tutte le proposte della Lega in difesa delle donne e degli uomini in divisa e delle persone perbene». Tra queste, la norma “anti-maranza”, con più sanzioni per chi gira armato, la stretta sull’accoglienza dei minori non accompagnati e lo stop ai ricongiungimenti familiari.

«Vogliamo esprimere la nostra vicinanza a chi opera ogni giorno per difendere tutti noi cittadini in condizioni spesso difficili e ad alto rischio – spiega Giovanni Muccio, Responsabile Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Molise –. Sono proposte, sono scelte di buon senso per un’Italia più sicura e ordinata. Difesa legittima, rispetto delle regole, tolleranza zero verso violenza e degrado. La Lega non arretra, sicurezza, legalità e tutela dei cittadini vengono prima di tutto. Basta ambiguità – conclude Muccio – chi rispetta la legge va protetto, chi delinque va fermato».

La petizione è anche on line sul sito della Lega (legaonline.it/iostocolpoliziotto).